Micro serre-tête Sennheiser HM 200

Conçu pour le broadcast, les salles de spectacles et de concert. Il utilise la capsule du plus petit micro-cravate de Sennheiser, le MKE 1, qui réunit les avantages d’un micro omnidirectionnel, comme l’atténuation des bruits du vent, et privilégie la voix du locuteur.

L’armature métallique de ce micro-casque est légère, robuste et flexible, son câble fixe est équipé d’un connecteur professionnel à trois broches. La perche, plus courte que sur d’autres modèles, accentue encore la discrétion du produit. De couleur argentée, le micro serre-tête HME 200 arbore des embouts transparents et un câble beige. Il est vendu avec une bonnette anti-vent en mousse beige, un grand et un petit capuchon de protection pour le maquillage, six clips de fixation et un étui de transport.

Caractéristiques techniques

Réponse en fréquence : 20 à 20.000 Hz ± 3 dB

Pression acoustique max : 143 dB

Directivité : omnidirectionnelle

Sensibilité (champ libre, à 1 kHz) : 5 mV/Pa ± 2,5 dB

Impédance nominale : 1 kΩ

Niv. de bruit équivalent : 27 dB

Poids, avec le câble : 13 g environ

Poids, sans le câble : 7 g ■