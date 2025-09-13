sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Reportages

Bancs d'essais

Tutoriels

Vidéos

S'abonner
s'abonner

Micro statique Yamaha YCM705

13 Sep 2025 | News Son

406 sonomag news yamaha YCM705

Après les modèles destinés au podcast, Yamaha étoffe sa gamme de micros et propose le YCM705 qui offre une excellente qualité de captation de la voix parlée et chantée, et répond aux besoins de production musicale. Au cœur du YCM705 se trouve une capsule dotée d’un large diaphragme d’un pouce recouvert d’une fine couche d’or. Un filtre passe-haut peut être activé et réglé à 80 et 160 Hz.
Une pré-atténuation à deux niveaux peut également être mise en route. Cela permet d’augmenter le niveau de pression sonore maximum jusqu’à 140 dB. L’ensemble comprend une suspension, un filtre antipop et un étui. Le microphone YCM705 sera disponible en noir et blanc.

Abonnez-vous

et accédez à l’ensemble des contenus en illimité

S'abonner
abonnement sonomag
Loading...