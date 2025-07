Génération 3.0

DPA annonce l’arrivée du 4099 Core+, une version repensée de son célèbre microphone pour instruments. Présentée à l’InfoComm 2025, cette nouvelle génération promet de meilleures performances grâce à Core+, une technologie développée par DPA pour tous ses micros miniatures.

Selon les retours des premiers tests, les modifications apportées au 4099 Core+ offrent des résultats impressionnants. Les mesures de plage dynamique ont été améliorées de plus de 10 dB, et le microphone présente également un point d’écrêtage plus élevé que son prédécesseur. DPA affirme que sa technologie Core+ établit une nouvelle norme en matière de son sans distorsion en éliminant les non-linéarités généralement générées par la membrane et les composants électroniques d’un microphone.

La promesse

La plage dynamique est la plage de pression acoustique qu’un microphone peut supporter. Elle se mesure du niveau de pression acoustique (SPL) entre le niveau de bruit propre du microphone et la pression acoustique à 1 % de distorsion harmonique totale (THD), niveau auquel la plupart des auditeurs perçoivent une modification de la qualité sonore.

Le 4099 Core+ et son clip pour violon.

Core by DPA annonce pouvoir augmenter la gamme dynamique de ses microphones miniatures de jusqu’à 14 dB selon le type de capsule.

Core+ affiche des valeurs de distorsion impressionnantes par rapport aux précédents modèles de 4099.

À quelques milligrammes près

Pour obtenir cette performance sonore, DPA a ajouté une toute petite pièce en laiton qui se situe à l’arrière de la capsule, en sortie de bonnette, et qui vient rééquilibrer le poids de la cellule, ce qui supprime les bruits solidiens entre le col de cygne et la cellule.

Finitions

Le 4099 Core+ se pare d’une bonnette plus efficace, affiche une finition Nextel, mate donc non réfléchissante, répondant ainsi à la demande des musiciens et des producteurs pour qui la réflexion de la lumière sur le micro peut être dérangeante.