MICROPHONES EN ÉDITION LIMITÉE

Audio-Technica lance en Edition Limitée les modèles AT2020V et AT2020USB+V avec finition chrome réfléchissante, destinés aux musiciens, professionnels du streaming et podcasting, et créateurs de contenu. Les diaphragmes de faible masse sont fabriqués sur mesure, la directivité cardioïde des microphones réduit la captation des sons sur les côtés et à l’arrière, améliorant l’isolation de la source sonore. Tous les modèles de la gamme AT2020 offrent une large gamme dynamique et gèrent les niveaux de pression acoustique élevés. Les deux modèles V en édition limitée sont équipés de suspension AT8458a afin d’atténuer tout bruit, choc ou vibration transmis par un pied de micro, une perche ou une fixation. ■