MICROS DE SURFACE ET LEURS DÉCLINAISONS

Les micros Audio-Technica ES945 et ES947 sont remplacés par les ES945O/XLR (omni-directionnel) et ES947C/XLR (cardioïde) avec indice d’étanchéité IP X4. Les ES945O/TB3 et ES947C/TB3 sont des déclinaisons miniatures de ces derniers. Les embases avec micros ES945O/FM3 et ES947C/FM3 (photo), conçues pour la conférence, sont pourvues d’un anneau LED RVB à deux états indiquant leur statut, d’un interrupteur pour les couper individuellement et d’une connectique de sortie XLR trois broches. Enfin, s’ajoutent à la gamme les ES945O/FM5 et ES947C/FM5, dotés d’un connecteur de sortie XLR à cinq broches. Tous les modèles sont destinés à être encastrés et disposent du blindage RFI UniGuard d’Audio-Technica. ■