Micros HF Rondson

Les systèmes micro sans fils BE-5018 et BE-5038 (photo) présentent une évolution de leurs fonctionnalités et un design plus moderne. Disponibles en versions simple et double canal, avec microphone main, micro cravate ou les deux selon utilisation, ces micros HF ont une puissance d’émission de 30 mW, idéale pour les présentations, animations commerciales et évènementielles, ou séminaires. ■