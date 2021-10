Dotés de capsules de 5 mm issues de la technologie Core et installés dans un système serre-tête performant à taille universelle, ces micros référencés 4466 et 4488 sont proposés en omni et cardioïde. Classés IP 58, ils supportent l’immersion. Ils existent en connecteurs MicroDot, TA4F mini-XLR, Lemo trois broches et mini-jack. ■