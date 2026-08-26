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MiD au Tech’UP

26 Août 2026 | News Divers

46 SONOMAG NEWS MID TECHUP

Le 9 juin 2026, la Communale Saint-Ouen a accueilli une nouvelle édition de Tech’UP, réunissant plus de 35 exposants du secteur audiovisuel. Les participants ont présenté leurs produits et solutions à travers des démonstrations, des workshops et des échanges avec les visiteurs. Cette édition a également marqué le lancement du Blustream Tour, avec la présentation de solutions Blustream ainsi que de technologies d’Ecler, Xilica et Relacart. La journée a rassemblé des professionnels autour de présentations et d’échanges techniques.

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