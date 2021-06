MID DISTRIBUE QEUS EN FRANCE

Les enceintes de la série APS de Qeus associent un diaphragme plat et un entraînement magnétostatique novateur. Ce système de haut-parleurs compacts permet à l’utilisateur de créer un système point source, stéréo, 2.1 ou un système ambiophonique discret pour des configurations 5.1 ou 7.1. Elles ne contiennent pas des haut-parleurs dynamiques classiques mais des radiateurs de surface de 20 x 120 mm chacun. Agencés par superposition, l’APS 50 en compte deux, trois pour l’APS 70 et l’APS 100, et quatre pour l’APS 120, donnant une surface homogène et vibrante assurant une dispersion horizontale de 160° par 40°. Cette technologie permet moins de variations du niveau sonore en fonction de la distance qu’avec une technologie traditionnelle. ■