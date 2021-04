MID ÉLARGIT SON CATALOGUE

Le distributeur français, qui fête cette année ses 20 ans, propose depuis quatre ans une offre vidéo et une expertise sur l’intégration sonore de grande envergure. Son catalogue s’étoffe avec l’arrivée de Hisense, et 28 marques à ses clients intégrateurs audiovisuels. Les écrans Hisense occuperont une place de choix dans le futur showroom et seront portés par toute l’équipe, accompagnée de deux personnes dédiées au développement de la marque. Emilie Schiapparelli structurera et dynamisera le pôle vidéo afin de développer le rayonnement de MID sur le marché français, et Christine Abadie sera responsable Grands Comptes, spécialisée sur la marque Hisense. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions. ■