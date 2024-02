MiD recherche un super technicien !

Pour compléter son équipe technique ultra sympa et performante, MiD recherche un nouveau technicien ! Ses missions ? Assurer l’accompagnement et le suivi technique des clients, s’occuper des programmations sur site, être un soutien et un appui technique pour l’équipe commerciale et aussi un peu de SAV car c’est quand même le plus marrant.

Cette offre t’intéresse ? N’hésite pas à envoyer ta candidature à : contact@mid.audio avec l’objet « Candidature – poste responsable technique ».