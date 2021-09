Midas Heritage-D 96-24

C’est chez EVI Audio, en banlieue parisienne, que se cache la bête. Sortie de sa tanière à l’occasion des dernières JTSE pour faire connaissance avec le monde de l’audio pro, elle consacre aujourd’hui le plus clair de son temps à se présenter dans les moindres détails chez ses futurs propriétaires, sous l’œil expert et bienveillant de Yann Matte, chef produit chez EVI Audio. Et pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de la croiser, je vous propose de la découvrir ensemble, même si quelques pages ne suffiront pas à en faire le tour…

UNE SURFACE COMPACTE

La surface à pan coupé relativement compacte (100 cm de largeur par 75 cm de profondeur) est organisée en trois « zones » distinctes. Occupant presque les deux tiers de la partie haute, un écran tactile « géant », sur lequel nous reviendrons plus tard, accompagné de ses encodeurs physiques situés sur sa droite, attire l’œil.

Le tiers restant laisse la place au pavé « analogique » de réglages des voies, qui permet d’accéder de façon traditionnelle à l’ensemble des paramètres principaux de la tranche sélectionnée. Vous aurez donc un accès direct à tout l’étage de pré-amplification, à une égalisation quatre bandes paramétriques, à un pavé de réglages, ainsi qu’aux commandes d’envoi vers le bus master. Enfin, les paramètres généraux de la console, tels que les masters ou encore les fonctionnalités de talkback, de monitoring ou de solo sont également accessibles depuis cet emplacement.

Enfin, le déploiement des tranches s’effectue sur les 28 faders, accompagnés de leurs écrans LCD individuels et de leurs encodeurs à toucher analogique, selon différents modes opératoires allant d’une ergonomie analogique à une réplique du mode Pro série, ou totalement personnalisable. Et si 28 faders ne vous suffisent pas, des bacs d’extensions connectables via des ports USB dédiés, situés à l’arrière de la console, verront prochainement le jour ! Un gabarit passe-partout, donc, particulièrement adapté aux tournées et aux lieux de spectacle nécessitant un encombrement réduit et une grande adaptabilité.

ÉCRAN GÉANT POUR AFFICHAGE DYNAMIQUE

On ne peut évidemment pas passer à côté du très large écran tactile plein jour de 470 x 270 mm (!), Full HD, et surtout multipoint, qui permet d’effectuer jusqu’à dix opérations de contrôle indépendantes simultanément. Une nouvelle approche pour Midas, qui offre une visualisation globale du système, une accessibilité et une rapidité d’exécution particulièrement performantes.

L’interface en elle-même a été conçue pour être totalement ou partiellement configurée selon vos besoins. Imaginez par exemple que vous souhaitiez garder le contrôle du gain d’une tranche en permanence. Grâce à l’affichage dynamique, sélectionnez le paramètre, maintenez le doigt appuyé pendant une seconde et relâchez. Le contrôle reste à l’écran. Vous pourrez ensuite le déplacer à votre guise n’importe où dans l’interface. Répétez l’opération pour additionner autant de contrôles que vous souhaitez. Classe !Afin de garder une approche hybride entre contrôle analogique et numérique, une série d’encodeurs bordent le côté droit de l’écran. Une fois encore, vous pouvez décider de fixer les paramètres affectés ou de les utiliser provisoirement. Les couleurs des LEDs situées sur le dessus et à la base de chaque rotatif offrent une visibilité parfaite des assignations. De plus, chaque paramètre que vous contrôlez sur la surface apparaît en pop-up à droite de l’écran.

Un écran géant, donc, mais indispensable pour gérer et visualiser efficacement la multitude de fonctionnalités et de paramètres qu’offre l’Heritage-D, développés spécifiquement pour une utilisation tactile. Et si cet écran ne vous suffit pas non plus, vous pourrez prochainement utiliser les ports HDMI situés à l’arrière de la console pour ajouter un ou plusieurs écrans complémentaires, statiques ou tactiles.