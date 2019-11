MIDAS HÉRITAGE-D

La surface de contrôle Héritage-D 96 dans sa version 24 fadeurs combine une approche traditionnelle avec des réglages de traitements via un large panneau aéré d’encodeurs et de boutons dédiés et une utilisation tactile via un large écran à dix points de contrôle simultanés. L’Héritage-D 96 embarque l’intégralité de son traitement directement dans la surface via les FPGA64 bit et GPU dernière génération. Sa compatibilité initiale avec la quasi-intégralité des racks de scène DL et équipement Pro séries 96 kHz lui permet une intégration dans les environnements et parc de location Midas Pro séries actuels. Au programme, 144 entrées/120 bus et jusqu’à 96 Fx, dont M6000, 24 DCA. ■