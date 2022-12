Mini amplificateur Audac AMP22

L’AMP22 est un successeur direct de l’AMP20 et a une compatibilité améliorée avec le reste de la gamme Audac. Parfaits pour les petites installations où une puissance relativement faible est requise, ces amplificateurs de puissance de taille compacte offrent de multiples possibilités de contrôle et de connectivité de source. Étant extrêmement économes en énergie grâce à la classe D, au mode veille et à l’alimentation à découpage incluse qu’ils utilisent, ils sont conformes aux exigences les plus élevées en matière d’efficacité énergétique et d’environnement. Le contrôle du volume se réalise à distance via VC3208. ■