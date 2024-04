MIPRO ACT800

L’audacieux micro sans fil !

Depuis 1995, Mipro est un concepteur et fabricant 100 % taïwanais qui se distingue sur le marché international grâce à ses solutions HF. En France, cette marque est plus fréquemment associée à ses enceintes autonomes. Sur le papier, le produit est ambitieux et semble vouloir rivaliser avec les mastodontes européens et américains. Rien de mieux pour stimuler notre curiosité face à cette nouvelle série numérique ACT-800.

Premier coup d’œil

Le double récepteur au format 1U est équipé d’une armature métallique assez robuste qui assure un parfait maintien de la machine dans un rack standard 19’’. En face avant, les informations habituelles du micro s’affichent sur deux écrans VFD (Vacuum Fluorescent Display). Ils ont l’avantage d’offrir une bonne visibilité lorsque la luminosité est faible et un large angle de vision. Si ils ne sont pas très « friendly », ils restent parfaitement lisibles dans toute situation. De gauche à droite, on distingue le niveau de réception RF ainsi que l’indication de diversity (choix de l’antenne A ou B), le niveau de batterie, le groupe, le canal et la fréquence. Puis, l’écran affiche le réglage de squelch et le vumètre audio.

La face avant du récepteur ACT-828 qui possède deux canaux de réception. Les écrans sont simples mais très lumineux, et facilement lisibles grâce à l’affichage fluorescent.

Le bouton rotatif permet d’accéder de manière très basique au choix des éléments précédemment cités. Deux switches indiquent le canal contrôlé. Il n’y a pas de menu proprement dit. Il faut presser le bouton et changer le paramètre voulu. Le poussoir nommé ACT intègre le port de synchronisation infrarouge. Pour finir, une prise casque TRS 6,35 mm offre la possibilité d’écouter l’audio reçu dans le canal 1 ou 2.

Comme à l’avant, la face arrière est plutôt sobre et les éléments sont facilement identifiables. L’alimentation de cette machine est un transformateur de 12 V, ce que je trouve un peu inhabituel pour un appareil de cette taille. J’ai une préférence pour une prise IEC plutôt que le petit embout rond ici présent. Du côté de la RF, il y a aussi une petite originalité. Les antennes peuvent être détachées et branchées sur des connecteurs TNC et non BNC. Leur conception est similaire, mais l’avantage de ceux sélectionnés par Mipro est qu’ils sont équipés de mécanismes de verrouillage filetés.

Bien vu. De plus, sur ces fiches, l’appareil fournit une tension BIAS de +8 V pour alimenter des antennes amplifiées. Côté audio, chaque canal dispose d’une sortie XLR avec un ground lift et un switch permettant d’ajuster le niveau de sortie (-6 dB, 0 dB, +16 dB). Pour être en niveau ligne, il faut choisir la valeur la plus élevée. Il manque des sorties jack TRS 6,35 mm. C’est bien utile pour alimenter un pédalier guitare.

En revanche, cette machine offre une sortie numérique XLR AES ainsi qu’une entrée et sortie wordclock en BNC. Le format AES étant stéréo, le canal de réception 1 voyage sur le côté gauche et le canal 2 sur le côté droit. Un port Dante est disponible en option pour un prix tout à fait raisonnable, tout comme les autres accessoires d’ailleurs. Pour finir, le contrôle à distance via le logiciel dédié se réalise par l’intermédiaire des deux ports remote RJ11 et d’une interface USB Mipro.

Le design du micro main ACT-800H est plutôt traditionnel. Je remarque la bague élastique bleue qui permet de le repérer facilement lors de discours multi-interlocuteurs. Cette astuce évite les tours grossiers d’adhésifs ! Il existe d’autres couleurs, bien entendu. En dévissant la capsule du micro, on découvre un pas de vis standard qui permet d’utiliser une tête Shure ou DPA par exemple. Cette possibilité est toujours appréciée. La capsule MU-90A est un modèle statique hyper cardioïde. La solidité de la grille me semble évidente et la partie supérieure peut être retirée pour l’entretien.