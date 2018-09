Toujours beaucoup de nouveautés sur le stand Mipro au PL&S, notamment dans les produits HF. Ainsi, la gamme ACT545-B propose quatre canaux de transmission HF True Diversity dans une seule unité de rack 19’’. Parmi les spécifications techniques, quatre écrans LCD rétro-éclairés permettent de visualiser le mode de fonctionnement (vert : en fonction, rouge : en stand-by), double Squelch « Pilo-Tone & Noise Lock » minimisant les interférences, fonction de scan automatique avec la technologie ACT sur une plage de 24 MHz allant de 480 à 934 MHz.

HF encore avec les modules MRM70W et MRM-80 pour enceintes portables autonomes permettant de récupérer les signaux audio HF dédiés, et ce pour cent-quatre fréquences (MRM-70W) ou soixante fréquences (MRM-80) en Diversity, et avec la technologie Mipro actuelle. Les modules sont plug & play et très faciles d’installation.

HF toujours avec un produit qui intéressera certainement les musiciens évoluant sur scène en HF. En effet, le Mipro MR-24 est un récepteur HF numérique proposé sous forme de pédalier compact, avec écran LCD et évoluant dans la bande des 2,4 GHz. Il contient également des présets d’effets, ainsi qu’un switch permettant de faire sortir l’audio vers un ou plusieurs canaux d’amplis. Pratique.

Les moyens de communication de visites guidées bénéficient également d’une évolution significative avec le système Mipro ACT-24R. Il propose des émetteurs et récepteurs ultra-compacts, très légers, mais possédant toutefois un design agréable avec un écran LCD, et travaillant sur la bande des 2,4 GHz. Avec un tarif attractif, il intéressera aussi certainement les cameramen.

Brevet technologique supplémentaire pour Mipro avec le micro MM-590. Dynamique ET statique à la fois ! Les batteries AA intégrées fournissent l’alimentation nécessaire aux capsules statiques MU-80 et MU-90, mais peuvent également être mises hors service pour l’utilisation de la capsule dynamique MU-50 en sélectionnant le mode d’alimentation grâce à un switch présent sur le corps du micro. Unique en son genre. ■