Mise à jour 1.4 du logiciel Blaze

Blaze Audio apporte une mise à jour significative à ses amplificateurs Power Zone Connect et son contrôleur Wall-S1 pour toutes les installations audio. Vous pourrez désormais, entre autres, mixer simultanément jusqu’à quatre microphones avec une source de musique numérique, ajouter un filtre passe-haut à n’importe quel microphone afin d’améliorer l’intelligibilité de la parole, apporter des restrictions aux entrées selon la zone choisie et étendre le routage de sortie.

En effet, n’importe quelle entrée et zone peut désormais être routée via S/PDIF pour permettre à un autre amplificateur de suivre le premier et d’étendre l’installation.