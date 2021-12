Mise à jour 1.9 des dLive

Parmi les plus de 45 fonctionnalités ajoutées, dLive V1.9 propose de puissants outils RTA d’analyse audio, les expandeurs et compresseurs DEEP, une option PEQ 12 bandes et l’intégration sans fil Sennheiser 300/500, 2000 et 2050, mais aussi Bus, un compresseur calqué sur une unité hardware légendaire, et le compresseur OptTronik à la signature particulière. Les ingénieurs travaillant avec des mixages IEM apprécieront l’ajout de NEQ12, un égaliseur paramétrique à 12 bandes avec des filtres passe-haut/bas sélectionnables qui peuvent remplacer le GEQ sur n’importe laquelle des 64 sorties de mixage du dLive. La V1.9 comprend également le partage de préampli avec suivi automatique du gain sur plusieurs systèmes dLive. ■