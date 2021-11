Mise à jour 2.9 du Prolights EclPanel TWC

Elle comprend des fonctionnalités telles que le contrôle des coordonnées XY en modes DMX et autonome, des effets cinéma modifiables qui permettent aux utilisateurs de personnaliser les effets et un découpage de l’alim amélioré pour atteindre des fréquences jusqu’à 36 kHz. Le CCT a été étendu pour passer de 2 200 K à 15 000 K dans le mode Film, offrant un ensemble de blancs plus large qu’auparavant. Il existe également un mode haute résolution à faible valeur de gradation et une nouvelle courbe qui offre une gradation 16 bits tout en utilisant 8 bits. La mise à jour du firmware 2.9 est disponible pour l’EclPanel TWC via le réseau de distributeurs de Prolights. ■