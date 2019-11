MISE À JOUR 5.0.0 DU MARTIN P3

Le logiciel implanté dans les contrôleurs de la série P3 ajoute à ses fonctionnalités la compatibilité avec les Mac Allure et VDO Atomic Dot. On peut aussi désormais fusionner des données vidéo d’un Media server avec des contrôles DMX issus d’une console lumière pour les envoyer, via un flux unique, vers les fixtures. Le mapping vidéo associant des luminaires devient très simple. La V5.0.0 permet l’utilisation des luminaires à double couche, pour les gérer de façon « classique » d’une part et les associer à de la vidéo d’autre part. Les designers lumière ne manqueront pas d’idées pour profiter de ces possibilités. ■