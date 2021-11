MISE À JOUR AUDAC TOUCH EN V2.6

La technologie Touchlink, qui permet de créer des zones virtuelles en reliant plusieurs appareils compatibles entre eux, se dote de nouvelles fonctionnalités. Un ID identique peut être affecté à tous les appareils d’une même zone pour que l’ensemble partage les mêmes paramètres (volume, mute…). Il est aussi possible d’envoyer des messages prioritaires vers des zones. Le mode « offline » a été renommé « direct », qui explicite mieux le fait qu’il est possible, par son entremise, de configurer et de contrôler des appareils Audac sans s’identifier sur Audac Touch Cloud. Pour terminer, notons l’arrivée de widgets pour TMP40 et DMP40 et la possibilité de se déconnecter d’appareils Audac. ■