Mise à jour d&b NoizeCalc en 4.0

NoizCalc permet d’anticiper les problématiques de nuisance sonore afin d’obtenir les autorisations nécessaires avant l’événement. La version 4.0 bénéficie d’une série d’améliorations, notamment d’une nouvelle interface utilisateur graphique et d’un worflow optimisé pour garantir une expérience utilisateur à la fois accessible et intuitive. Parmi les améliorations, on note une plus grande similitude et un meilleur alignement avec ArrayCalc et le logiciel de télécommande R1, ce qui permet aux utilisateurs de ces outils de retrouver immédiatement un environnement familier, sans avoir à recommencer tout un apprentissage.