Mise à jour de la console RCF M 20X et adaptateur wifi

La nouvelle version du logiciel corrige quelques bugs mineurs et ajoute le pilote pour l’adaptateur wifi RCF MWD 1, périphérique à utiliser avec le mélangeur et qui permet une fonctionnalité de contrôle sans fil via l’application M20 MixRemote sur les appareils compatibles iOS ou Android, sans avoir besoin de connecter un routeur wifi externe ou un point d’accès via LAN. RCF recommande désormais le MWD 1, plusieurs des adaptateurs wifi conseillés à l’origine étant désormais peu disponibles. La configuration se déroule sur la page Réseau et wifi, où il suffit d’appuyer sur Activer AP pour basculer le port USB B pour une prise en charge optimale du point d’accès wifi. ■