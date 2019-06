MISE À JOUR DU LIGHT SHARK

Le contrôleur DMX Light Shark est disponible en deux versions. LS-1, pour le modèle avec surface de contrôle physique, et LS-Core, à commander via « smart bidule ». La gamme compte désormais des panneaux de commande OSC muraux et devient compatible avec les système Crestron et QSC QSys. A télécharger gratuitement, la mise à jour 1.1.2 permet aussi, entre autres, de supprimer un luminaire, même s’il est utilisé dans un cue, de verrouiller la fenêtre d’exécution et de stocker des shows de démo dans un dossier dédié. On trouve également plus de filtres Apollo, une fonctionnalité de dimmer virtuel, le Tap to Sync et la possibilité de révéler la marque, le modèle et le mode des luminaires dans la fenêtre de patch. ■