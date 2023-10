Cette version ajoute la compatibilité avec macOS Ventura et macOS Monterey. Elle est désormais disponible au téléchargement. Cette mise à jour ne concerne que les utilisateurs de l’application de contrôle Intonato 24 pou Mac. Les applications de contrôle Intonato 24 pour PC, iOS et Android ne sont pas affectées et ne nécessitent pas de mise à jour.