La version v2.1.0 du micrologiciel de Showtec permet d’importer des images pour personnaliser la console. Les faders de lecture peuvent contrôler jusqu’à cinq faders et leurs paramètres, avec différentes fonctions définissables par l’utilisateur, et tout type de MFF peut désormais être enregistré.

On peut importer un spectacle à partir d’une clé USB, avec des icônes de couleurs et de gobos automatiquement attribuées lors de l’enregistrement des presets. Les performances de la sélection du tableau de la bibliothèque des projecteurs et des éléments de l’affichage de la sortie DMX ont été améliorées, ainsi que la lisibilité du texte dans les cellules du tableau et dans l’affichage de la sortie DMX.