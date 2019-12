MISE À JOUR LINUS CONTROL V2.1

Coda Audio sort la version 2.1.18 du logiciel de contrôle et de pilotage. Elle intègre des améliorations visuelles (EQ, messages pop-up…) et pratiques, mais aussi un enregistrement automatique toutes les dix minutes pour conserver une mémoire à jour, un mode tablette pour piloter à distance via IP l’ordinateur de contrôle, et ce, à travers n’importe quel smartbidule connecté au même réseau, un mode monitor amélioré avec une visu des niveaux crêtes et SPL ainsi que les limiteurs en peak et thermiques, une procédure de verrouillage améliorée et intuitive et un mode « global setting » qui permet d’enregistrer une configuration et de ne changer que quelques paramètres de salle. ■

