Le microphone de plafond à formation de faisceaux Audio Technica ATND1061 combine les technologies VISCA (Video System Control Architecture) sur IP et Voice Lift. VISCA offre un contrôle synchronisé de plusieurs périphériques vidéo, améliorant ainsi l’interopérabilité et l’égalité des réunions. Grâce à VISCA sur IP, vous pouvez positionner la caméra en fonction de l’audio capturé par l’ATND1061. La technologie Voice Lift améliore l’environnement de communication dans un espace où les voix ne portent pas (c’est-à-dire dans les grandes pièces). Elle rend ainsi les paroles plus intelligibles et atténue la fatigue de l’orateur et de l’auditeur.