Les GigaCore peuvent maintenant fonctionner en mode d’horloge Boundary, en suivant l’horloge choisie. Le protocole de redondance et de détection de réseau en anneau de Luminex est entièrement supporté. L’implémentation de la détection d’anneau RLinkX vérifie que les groupes et les trunks correspondent, pour une vraie redondance. L’adresse IP a la possibilité d’être utilisée par un client DHCP avec une adresse de repli configurable par l’utilisateur et des options link-local. Des pop-ups avec des confirmations ont été ajoutés à travers le WebUI et le défilement de l’interface WebUI pour certains écrans de faible résolution a été amélioré afin que toutes les informations disponibles puissent être affichées.