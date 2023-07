Mise à jour logicielle majeure des consoles Lampy DMX

Avec des améliorations et une expansion des fonctionnalités, le logiciel V2 inclut la gestion des appareils multicellulaires, une interface graphique améliorée, la définition des couleurs de la CIE réservée aux consoles haut de gamme, et bien d’autres fonctionnalités. Showtec propose également le kit Lampy Re-Load 4, ajoutant quatre univers à n’importe quelle console Lampy V2. L’interface utilisateur a été entièrement revue pour inclure ces fonctionnalités et offrir une meilleure représentation des données et des paramètres, tout en restant reconnaissable par les utilisateurs familiers. Toutes les consoles Lampy DMX peuvent être mises à niveau avec le logiciel.