Mise à jour logicielle pour Ecler WiSpeak CORE

WiSpeak CORE est l’appareil émetteur maître qui communique avec les récepteurs pour créer un réseau sans fil WiSpeak. Ses fonctions principales sont d’appairer et d’envoyer des contenus audio à tous les récepteurs (TUBE, CUBE), en gardant une communication stable avec eux, et d’envoyer également des commandes de configuration individuelles à chaque récepteur si vous le souhaitez. Il s’occupe également de la configuration globale du système : entrées audio utilisées, égalisation, niveaux de sortie, etc. Le logiciel en version 1.00r3 améliore les échanges et stockages internes et sur chaque récepteur. Un tutoriel est disponible en ligne sur le site du fabricant espagnol. ■