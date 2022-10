Mise à jour plugs Dear Reality

Le spécialiste de l’audio immersif annonce une série de mises à jour de ses plug-ins de spatialisation, de monitoring et de mixage. Les plug-ins de spatialisation dearVR PRO et dearVR Music incluent désormais l’algorithme breveté Sennheiser Ambeo Clarity pour des productions binaurales de niveau supérieur avec une coloration en fréquence moins audible. De plus, dearVR Pro et dearVR Monitor prennent désormais entièrement en charge les formats multicanal d’Apple Logic Pro et les flux de travail Dolby Atmos, permettant à l’utilisateur de surveiller et de créer des mixages multicanaux et des productions Atmos. Les plugs sont aussi compatibles Apple M1. ■