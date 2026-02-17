Sennheiser déploie une mise à jour logicielle majeure pour ses solutions TeamConnect Bar S et M, avec à la clé une amélioration notable de l’expérience utilisateur. Le firmware 1.3.8, disponible gratuitement, optimise la fluidité des mouvements de caméra 4K, renforce la sécurité, réduit les temps de sortie de veille et intègre des options audio étendues, notamment via Dante. Développée en réponse aux retours clients, cette version vient consolider la position des TC Bars comme solutions tout-en-un, idéales pour les espaces de réunion modernes.