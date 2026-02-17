sonomag
Mise à jour pour les barres Team Connect

17 Fév 2026 | News Son

30 SONO MAGAZINE NEWS Sennheiser TeamConnect

Sennheiser déploie une mise à jour logicielle majeure pour ses solutions TeamConnect Bar S et M, avec à la clé une amélioration notable de l’expérience utilisateur. Le firmware 1.3.8, disponible gratuitement, optimise la fluidité des mouvements de caméra 4K, renforce la sécurité, réduit les temps de sortie de veille et intègre des options audio étendues, notamment via Dante. Développée en réponse aux retours clients, cette version vient consolider la position des TC Bars comme solutions tout-en-un, idéales pour les espaces de réunion modernes.

