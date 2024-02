Mise à jour SPAT Revolution 23.11

Cette mise à jour gratuite pour tous les utilisateurs depuis la licence 22.9 est disponible dans FLUX:: Center. Elle propose une fonction d’enregistrement audio des entrées, des rooms, des masters et des sorties directement dans SPAT Revolution, l’affichage 3D avec des options de mise à l’échelle pour Nebula, le masquage automatique des sources sans signal et l’augmentation de la valeur maximale de la mise à l’échelle à 1 000 %. D’autres évolutions sont proposées côté OSC : mise à jour des snapshots, allègement du fichier .json, ajout des configurations d’enceintes Apple et MPEG-H et mise à jour de l’interface utilisateur.