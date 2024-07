La version v2.33 du micrologiciel pour la console DMX Infinity Chimp apporte des améliorations et quelques corrections de bugs. On peut notamment citer la prise en charge élargie du Midi USB (interface numérique pour les instruments de musique), et l’ajout des fonctions « GoTo » aux boutons d’exécuteurs et au fader de lecture. Les utilisateurs peuvent désormais déclencher des commandes lors de l’exécution d’une cuelist, configurer les valeurs limites ++ et –, et personnaliser les Fade, Size et Speed Masters avec des noms. D’autres modifications ont été apportées pour une utilisation plus intuitive. Infinity recommande à tous les propriétaires de consoles Chimp d’installer cette mise à jour.