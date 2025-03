Le nouveau Nando 502 Wash est équipé de 12 sources LED 40 W haute performance avec synthèse additive RVBL et d’un système optique propriétaire composé d’un cluster unique de 210 mm en PMMA. Cette combinaison optique produit un flux lumineux amélioré de plus de 11 000 lumens et un mélange très uniforme de couleurs pastel ou saturées.

Polyvalent par nature, le Nando Wash peut passer instantanément du beam au wash avec un rapport de zoom de 15:1 et une plage de zoom de 3,5° à 53°. Son nid d’abeille noir et la séparation parfaite des sources lumineuses contribuent à augmenter le niveau de contraste. La fenêtre en verre traité antireflet garantit un résultat visuel optimal et des performances accrues.