MISE EN LUMIÈRE À LA FONDATION LOUIS VUITTON

Ahmad Jamal, pianiste de jazz lauréat d’un Grammy Award, a interprété en avant-première mondiale son album Ballades à la Fondation Louis Vuitton, à Paris. A cette occasion, la société Puzzle a utilisé huit projecteurs Rogue R1 FX-B de Chauvet Professional, disposés en ovale derrière la scène centrale. Leurs lyres indépendantes et contrôlées ont pointé dans de multiples directions et créé des motifs géométriques saisissants. En parfait accord avec la musique de l’artiste, ils s’harmonisaient également avec la structure en verre et en forme de voilier de l’édifice. ■