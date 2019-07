MISE EN LUMIÈRE AQUATIQUE

La ville de Barlin, dans le Pas-de-Calais, a proposé un spectacle chorégraphique qui a transformé le plan d’eau du parc de la Fossette en un lieu de divertissement surprenant. Prestataire son et lumière sur de nombreux événements pour la municipalité, One Events Live a dû ici composer avec les données hygrométriques du lieu pour le choix du set lumière : six projecteurs Aqua 480 BWS de PR Lighting et huit Servo BWS 10R de Starway pour les gobos et les animations, huit CityKolor 5410HD et 24 FullKolor HD de Starway pour la mise en lumière des jets d’eau et effets de sol, pilotés par une console lumière 500ML de Strand. ■