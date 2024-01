Mises à jour chez Optimal Audio

Optimal Audio met à jour son application WebApp et le firmware de ses amplis SmartAmp. Sur WebApp 1.2, il est désormais possible d’ajouter des paramètres ou des préférences système à des routines programmables, d’importer ou exporter les fichiers système, et de générer un synoptique compatible DRAW.IO.

Ces nouveautés sont disponibles dans la démo WebApp Desktop, compatible avec Mac et PC. Les utilisateurs peuvent se familiariser avec les fonctionnalités de l’application sans être connectés à un Zone. Le firmware de la série SmartAmp inclue quant à lui les paramètres du haut-parleur passif deux voies large bande de 6,5’’ CUBOID6, bientôt disponible en versions basse impédance et 100 V.