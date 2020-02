MISES À JOUR DES VOICEMEETER VB-AUDIO

Voicemeeter est un périphérique audio virtuel pour Windows capable de connecter ensemble toutes les applications audio. La mise à jour corrige différents bugs signalés et offre de nouvelles fonctions, demandées par les utilisateurs : limiteur de bande sur chaque entrée pour améliorer le processus de production, option de boucle de lecture pour le magnétophone intégré, option d’enregistrement multipiste pour générer un fichier par canal enregistré, commutateur Pre et Post-FX pour le pilote d’insertion Asio virtuel, prise en charge de 192 kHz pour le flux audio principal et première version x64 bits de Voicemeeter Potato (installée dans le dossier Voicemeeter). ■