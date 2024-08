ETC annonce deux mises à jour pour le système Hog 4 avec les versions 3.21 et 4.1 de l’OS. La version 3.21 permet d’exporter des fichiers de shows au format XML pour une meilleure compatibilité entre les versions. Les fonctionnalités supplémentaires de la v3.21 incluent aussi le clonage des règles de palette pour les projecteurs lors du changement de type et une option spécifique pour les images de timecode dans les cuelists. La version 4.1 facilite l’importation des fichiers exportés depuis la v3.21, avec des ajustements pour les couleurs et une simplification de la vue SPD. Autre nouveauté, un bouton « Optimiser les palettes » améliore les performances en éditant les palettes.