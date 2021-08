MISES À JOUR SOUNDGRID

Waves Audio annonce des mises à jour pour toutes les applications Waves SoundGrid : le mixeur live eMotion LV1 et la chaîne de plugins SuperRack pour le traitement du son en direct ainsi que les applications SoundGrid Studio et Studio-Rack pour l’enregistrement et le mixage à faible latence en studio. Elles intègrent une synchronisation de monitoring intégré entre SoundGrid Studio et deux stations de travail Reaper et Bitwig Studio : prise en charge de l’application de mixage de moniteurs personnels Waves MyMon dans SoundGrid Studio ; options de redimensionnement de l’interface graphique pour toutes les applications, y compris eMotion LV1 et SuperRack ; plus de nouvelles fonctionnalités et améliorations. ■