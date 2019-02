MITCHELL SADOFSKY NOMMÉ DIRECTEUR DES VENTES DE SOLOTECH

Depuis le 10 décembre, Mitchell Sadofsky contribue activement à la croissance et au développement du bureau de Toronto de Solotech, en plus de développer et de mettre en œuvre des initiatives stratégiques. Titulaire d’un baccalauréat en justice criminelle et en gestion des affaires (double majeure) de l’université du Massachusetts et œuvrant dans la gestion des affaires depuis presque quinze ans, ses champs d’expertise incluent la direction des comptes ainsi que la planification et l’analyse de la croissance des ventes dans des entreprises d’envergure telles que Peerless Electric ou Alico Lighting. Nous lui souhaitons du succès dans ses nouvelles fonctions. ■