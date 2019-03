MIXAGE AUTOMATIQUE SUR DIGICO

La carte DMI-AMM (Automatic Mic Mixing) permet le mixage automatique de 64 canaux d’entrée sur la SD7 Quantum et la SD12. Une solution bien commode lorsque de multiples sources vocales sont à gérer dans un mixage. L’AMM peut s’insérer sur tout canal d’entrée, en local comme venant d’un boîtier de scène, et ne change en rien le workflow de l’ingénieur du son. La carte comporte deux canaux AMM-A et AMM-B. Deux événements peuvent donc être gérés individuellement et séparément sur la même console sans interférence, certains canaux d’entrée pouvant cependant être affectés aux deux mixages.■