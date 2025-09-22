sonomag
SONO Mag le magazine de l'évènementiel

Modernisation audio à la Gare Numérique

22 Sep 2025 | News Son

23 SONOMAG NEWS GARE NUMERIQUE JEUMONT MEYER

La Gare Numérique de Jeumont a renouvelé le système de sonorisation de son auditorium de 184 places avec un équipement Meyer Sound : deux enceintes Ultra X40, deux subwoofers 750-LFC, deux UP4 Slim en in-fill, un processeur Yamaha MTX-5D et deux retours MJF 208. Un dispositif mobile similaire a été installé dans la salle polyvalente, assurant une cohérence technique sur le site. Cette mise à niveau vise à améliorer la clarté vocale, essentielle pour les spectacles de stand-up, et à réduire la consommation énergétique en remplaçant un matériel obsolète par des équipements plus efficaces et durables.

