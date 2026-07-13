Klotz AIS investit dans la modernisation de ses infrastructures, de sa production et de sa logistique numérique. Dans ce cadre, un nouveau site hybride de stockage et de production est en cours de développement à Vilchband (Allemagne), ce qui permettra de porter la capacité à environ 2 400 palettes. Par ailleurs, le bâtiment fonctionne sans énergies fossiles grâce à une pompe à chaleur et à une installation photovoltaïque. En parallèle, les différents départements de production seront regroupés sur un site centralisé d’ici l’été 2026. Enfin, de nouveaux équipements automatisés ainsi que des outils numériques sont déployés afin d’optimiser les processus industriels et logistiques.