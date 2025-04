Le GRIM propose quatre nouveaux modules de 35 h, couvrant le dessin assisté par ordinateur pour plans 2D et 3D, la prévention en santé et RSE, la sécurité professionnelle appliquée (DUER, travail en hauteur, bases incendie ERP), ainsi que la gestion de la documentation technique du régisseur général, incluant des aspects en anglais. Des journées d’initiation aux techniques de son, lumière et mapping auront lieu durant les vacances scolaires, fin avril et fin mai 2025. Ces sessions permettent de découvrir les pratiques professionnelles aux côtés de formateurs et d’élèves en cours de formation.