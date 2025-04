Ils prennent en charge des résolutions allant du full HD jusqu’au 8K et combinent une qualité d’image exceptionnelle avec une consommation d’énergie minimale. Grâce au codec vidéo JPEG XS, la transmission de signal se fait visuellement sans perte avec une latence faible. Enfin, les Draco XStreme gèrent sans problème les transmissions propriétaires et sont équipés pour une intégration transparente au sein de réseaux IP existants. Avec cette gamme, IHSE propose des extendeurs KVM pour les applications 4K60 Dual-Head (transmission de deux signaux 4K60 HD via un seul câble) et 4K60 Single-Head avec vitesse de liaison 1 Gbit/s. Disponibilité avec DisplayPort annoncée pour le milieu de l’année. Les modèles HDMI (2.0) est USB-C suivront.