Modules pour Symphony I/O MkII

Apogee a mis à jour la gamme de modules qui prennent place dans le chassis de la Symphony I/O MkII et dévoile deux modules d’entrées / sorties :

– Le module CONNECT 8×8 MP qui offre huit entrées et huit sorties analogiques ainsi que huit preamplis et 8 ES numériques et ADAT/AES. Ce module permet désormais d’embarquer jusqu’à 16 préamplis dans un seule chassis Symphony I/O MkII.

– Le module 16×16 SE (pour Special Edition) qui propose 16 entrées et 16 sorties analogiques, spécialement conçu pour les besoins en mix immersif (Dolby Atmos) et qui utilise un tout nouveau design de conversion.

Avec le module 2×6 SE qui reste au catalogue, Apogee simplifie ainsi sa gamme permettant de couvrir tous les besoins actuels.

Module CONNECT 8×8 MP

8×8 E/S analogiques + 8×8 E/S AES/Optique + 8 préamplis micro · 16 canaux d’E/S simultanés

Entrées analogiques :

8 entrées symétriques sur 1 connecteur DSUB 25 broches · 8 préamplis micro avec jusqu’à 72 dB de gain dotés de la technologie Advanced Step Gain Architecture(TM)

Entrées numériques :

Entrée AES-EBU : 8 entrées sur 1 connecteur DSUB 25 broches (compatible 192k single wide) · Entrées optiques : Supporte ADAT, SMUX & S/PDIF · ADAT : 8 canaux 44,1-48 kHz · SMUX : 8 canaux 88,2-96 kHz · S/PDIF : 2 canaux, jusqu’à 96 kHz · Entrée coaxiale : 2 canaux S/PDIF, jusqu’à 192 kHz

Sorties analogiques :

8 sorties symétriques sur 1 connecteur DSUB 25 broches

Sorties numériques :

Sortie AES-EBU : 8 sorties sur 1 connecteur DSUB 25 broches (compatible 192k single wide) · Sorties optiques : prend en charge ADAT, SMUX et S/PDIF · ADAT : 8 canaux 44,1-48 kHz · SMUX : 8 canaux 88,2-96 kHz · S/PDIF : 2 canaux, jusqu’à 96 kHz · Sortie coaxiale : 2 canaux S/PDIF, jusqu’à 192 kHz.

Ce module permet désormais d’embarquer jusqu’à 16 préamplis dans un seul chassis Symphony I/O MkII. Ce module est compatible avec les versions suivantes de la Symphony I/O MkII : Thunderbolt, Pro Tools HD et Dante. Également disponible dans les configurations chassis + module.

Module 16 x 16 SE

16 entrées analogiques x 16 sorties analogiques · 16 canaux d’E/S simultanés · Le Module 16×16 Special Edition offre la meilleure qualité de conversion AD/DA de la série Symphony, avec une conversion A/D avec 124 dB (A) de plage dynamique et un THD+N de -115dB, ainsi qu’une conversion D/A avec 128 dB (A) de plage dynamique et un THD+N de -119dB.

Conçu pour l’audio immersif :

Grâce à la solution Monitor Workflow, la Symphony I/O MkII se transforme en contrôleur de monitoring conçu pour le mixage immersif. Il possible de piloter jusqu’à 32 moniteurs.

Grâce à ses performances d’ingénierie électrique, le module d’E/S 16×16 SE comporte moins de pièces que son prédécesseur tout en fonctionnant environ 20 % plus efficacement.

L’interface dégage moins de chaleur, même avec un châssis comportant 32 entrées et 32 sorties.

Entrée analogique : 16 entrées symétriques sur 2 connecteurs DSUB à 25 broches · Entrée coaxiale : S/PDIF sur 1 connecteur RCA · Sorties analogiques : 16 sorties symétriques sur 2 connecteurs DSUB 25 broches · Sortie coaxiale : Prise en charge du SPDIF sur 1 connecteur RCA · Ce module permet désormais d’embarquer jusqu’à 32 entrées / sorties dans un seul chassis Symphony I/O MkII. Il est compatible avec les versions de la Symphony I/O MkII : Thunderbolt, Pro Tools HD et Dante.

Symphony I/O MkII Software Installer – Version 3.9

Apogee profite de l’arrivée de ces deux nouveaux modules pour mettre à jour le logiciel Symphony Control. Cette version apporte les nouveautés suivantes :Prise en charge du module 16x16SE · Les configurations à double châssis fonctionnent avec la fonction Monitor Workflows · Corrections de bugs et autres améliorations · Elle permet de créer jusqu’à 16 configurations de monitoring utilisant jusqu’à 64 sorties, puis de passer de l’une à l’autre à partir du logiciel Symphony Control, de l’écran tactile du panneau avant ou de la télécommande matérielle Apogee Control.

Symphony I/O MkII Software Installer – Version 3.9

