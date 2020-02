MON COMPTE FORMATION SMARTPHONE, C’EST PARTI !

Grace à la nouvelle application MonCompteFormation, téléchargeable sur tous les smartphones via l’Apple Store ou Google Play, vous saurez désormais tout en temps réel sur vos droits à la formation : montant des droits de votre compte personnel formation (CPF), recherche d’une formation parmi les 40 000 existantes et les 100 000 sessions disponibles, inscriptions règlements… Une alternative mobile au site internet déjà existant, www.compteformation.gouv.fr et au numéro 09 70 82 35 51. ■